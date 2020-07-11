В субботу, 11 июля, на двух рынках, расположенных в Полтавской области, прогремели взрывы. Туда направили оперативников и взрывтехников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Так, около 10:00 на рынке Мотель неизвестный забросил в здание кафе пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда.

Вместе с тем на улице Зыгина неизвестны также забросил в помещение кафе взрывное устройство, которое оказалось петардой.

В результате инцидентов никто не пострадал. Туда направили следственно-оперативную группу и специалистов по взрывотехнической службе. Выясняются все обстоятельства.

В Полтавской области неизвестные забросили петарды в здания кафе. Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, 3 июля народный депутат от фракции "Оппозиционный блок - За жизнь" Илья Кива показал последствия действий радикалов, которые забросили в офис партии гранату. В результате инцидента пострадала секретарша - она получила ранения.