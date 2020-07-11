В условиях эпидемии коронавируса в Украине, работники кинотеатров обязаны регулярно убирать в кинозалах, а посетители должны соблюдать масочный режим.

Правилами работы кинотеатров поделился Минздрав Украины в субботу, 11 июля.

Во время карантина работники обязаны:

Проводить температурный скрининг сотрудников перед началом работы





Временно отстранять лиц из группы риска





Соблюдать масочный режим





Регулярно мыть руки и обрабатывать дезинфектором





Обеспечивать достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами





Рекомендуется обеспечить бесконтактный контроль входных билетов





Рекомендуется организовывать одностороннее движение в залах

Для посетителей кинотеатров существуют следующие правила:

Размещаться в зале необходимо так, чтобы оставалось свободное место рядом, спереди и сзади





В первых рядах могут размещаться группы до 4 лиц





Посетители обязаны соблюдать масочный режим





Гости кинотеатра обязаны соблюдать меры респираторной гигиены и не кашлять.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в Киеве разрешили работу ресторанов, заведений общепита, а также кинотеатрам и театрам работать после 22:00. Но при условии, что они будут придерживаться санитарных норм и регламентов.

Ранее мы писали о том, как работали кинотеатры в первый день после очередного ослабления коронавирусного карантина.