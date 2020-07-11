"Рядом, спереди и сзади". Минздрав рассказал, как безопасно ходить в кино. Инфографика
В условиях эпидемии коронавируса в Украине, работники кинотеатров обязаны регулярно убирать в кинозалах, а посетители должны соблюдать масочный режим.
Правилами работы кинотеатров поделился Минздрав Украины в субботу, 11 июля.
Во время карантина работники обязаны:
- Проводить температурный скрининг сотрудников перед началом работы
- Временно отстранять лиц из группы риска
- Соблюдать масочный режим
- Регулярно мыть руки и обрабатывать дезинфектором
- Обеспечивать достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами
- Рекомендуется обеспечить бесконтактный контроль входных билетов
- Рекомендуется организовывать одностороннее движение в залах
Для посетителей кинотеатров существуют следующие правила:
- Размещаться в зале необходимо так, чтобы оставалось свободное место рядом, спереди и сзади
- В первых рядах могут размещаться группы до 4 лиц
- Посетители обязаны соблюдать масочный режим
- Гости кинотеатра обязаны соблюдать меры респираторной гигиены и не кашлять.
Напомним, в понедельник, 6 июля, в Киеве разрешили работу ресторанов, заведений общепита, а также кинотеатрам и театрам работать после 22:00. Но при условии, что они будут придерживаться санитарных норм и регламентов.
Ранее мы писали о том, как работали кинотеатры в первый день после очередного ослабления коронавирусного карантина.
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