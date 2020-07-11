Минздрав разрешил группам до 4 лиц сидеть на первых рядах. Фото: Flickr

В условиях эпидемии коронавируса в Украине, работники кинотеатров обязаны регулярно убирать в кинозалах, а посетители должны соблюдать масочный режим.

Правилами работы кинотеатров поделился Минздрав Украины в субботу, 11 июля.

Во время карантина работники обязаны:

  • Проводить температурный скрининг сотрудников перед началом работы

  • Временно отстранять лиц из группы риска

  • Соблюдать масочный режим

  • Регулярно мыть руки и обрабатывать дезинфектором

  • Обеспечивать достаточные для уборки и дезинфекции интервалы между сеансами

  • Рекомендуется обеспечить бесконтактный контроль входных билетов

  • Рекомендуется организовывать одностороннее движение в залах

Для посетителей кинотеатров существуют следующие правила:

  • Размещаться в зале необходимо так, чтобы оставалось свободное место рядом, спереди и сзади

  • В первых рядах могут размещаться группы до 4 лиц

  • Посетители обязаны соблюдать масочный режим

  • Гости кинотеатра обязаны соблюдать меры респираторной гигиены и не кашлять.

Минздрав поделился правилами работы и посещения кинотеатров в условиях карантина. Инфографика: Минздрав

Напомним, в понедельник, 6 июля, в Киеве разрешили работу ресторанов, заведений общепита, а также кинотеатрам и театрам работать после 22:00. Но при условии, что они будут придерживаться санитарных норм и регламентов.

Ранее мы писали о том, как работали кинотеатры в первый день после очередного ослабления коронавирусного карантина.

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