Акция протеста в Хабаровске, которая началась в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала, переросла в самый масштабный митинг в истории города. В нем участвовало около 35 000 человек.

Об этом сообщает "Медуза".

Так, по данным журналистов Коммерсанта, на улицах находится около 30-35 тысяч человек, хотя Управление МВД по Хабаровскому краю утверждает, что в "несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек".

Сами жители края прошли шествием по центральным городским улицам, перекрыв движение транспорта, после чего двинулись на центральную площадь. Они держали в руках плакаты с надписями "Свободу Фургалу", "Москва, уходи!", "Дальний восток — наш", а также "Путина — в отставку" и "Путин — вор".

Кроме того, митинг также устроили жители Комсомольска-на-Амуре. Там на улицы вышли более тысячи человек. Активисты там также требовали освободить Фургала.

В самой партии ЛДПР, в которой состоит Фургал, официально открестились от несанкционированных мероприятий в регионе.

В Хабаровском крае прошел самый масштабный митинг в истории города. Видео: YouTube/ДВновости

В связи с масштабностью протеста, Роспортебнадзор порекомендовал продлить карантин в регионе до 7 августа.

Напомним, в четверг, 9 июля, детективы Следственного комитета РФ и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в крайне тяжелых преступлениях. Следователи инкриминируют ему создание преступной группировки и организацию заказных убийств.