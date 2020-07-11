Отдых за границей все больше напоминает лотерею - из-за коронавируса правила меняются на ходу.

Не успела неделю назад открыть сезон для украинских туристов Хорватия, как отныне Загреб требует по прибытию результат ПЛР-теста, а без него грозит двухнедельный карантин.

Хорватские власти приняли срочное решение в ночь на субботу. Из-за нововведения субботний рейс из Киева в Пулу задержали на несколько часов - чтобы туристы успели сделать тест в срочном порядке за шесть часов прямо в аэропорту "Борисполь". Стоило это 2 100 гривен. То есть для семьи из трех человек это плюс еще 6 тысяч гривен к и так недешевой поездке (от 35-40 тысяч гривен за неделю).

Как объяснили нам в посольстве Украины в Хорватии, результат теста в электронном виде на английском языке или на латинице должен быть распечатан и предъявлен дежурному эпидемиологу при въезде в Хорватию.

В тупиковой ситуации оказались украинцы, которые отправились в Хорватию машиной через Венгрию. Многих новость о тесте застала в пути - и они физически не успевали сделать тест. По данным турагентств, в подвешенном состоянии в субботу оказались сотни людей.

Это уже второй инцидент с отдыхом за границей в июле - ранее наших отдыхающих вообще перестала пускать Греция и даже задержала группу украинцев, хоть до этого принимала.

После "засады" с Хорватией и Грецией, для свободного отдыха остаются Албания, Египет и Турция, но и тут загвоздка - поскольку первые две Украина включила в "красный" список по коронавирусу и после возвращения домой нужно сидеть две недели в самоизоляции.

Узнавали, что происходит вокруг отдыха в Хорватии.

"Пересекли границу с Венгрией и не знаем, что делать"

Внезапное требование для граждан стран не из Евросоюза сдавать тест (причем сделанный не позже двух суток до прибытия) вызвало волну возмущения среди туристов, которые сидят на чемоданах и у которых запланирован вылет на эти выходные и на понедельник-вторник. И, естественно, сбиты с толку туристы, которые уже успели выехать машиной и даже пересечь венгерскую границу.

Люди боятся не успеть сделать тест до выезда, ведь в воскресенье лаборатории не работают или у них сокращенный день. А многие делают тест в течение тех самых двух суток, плюс около суток уходит на поездку автомобилем.

Туристы в растерянности.

"Почему не предупредили раньше, что за издевательство! Мы пересекли границу с Венгрией и теперь не знаем, что делать дальше. Тест уже не сделаешь, и назад не хочется разворачиваться. Едем на удачу, есть запасной план завернуть в Албанию, хоть в Хорватии у нас оплачен отель. Но из-за форс-мажора, надеюсь, если что, вернут деньги", - говорит "Стране" львовянка Ирина Красновская, которая отправилась на 2-недельный отдых машиной с мужем и двумя детьми.

В таком же положении оказался Владимир Соловей из Киева, который узнал о тесте под Ровно.

"Ищу варианты сделать тест в воскресенье. А вообще веселое начала отдыха, ничего не скажешь", - сетует турист с разговоре с нами.

"А у меня друзья сейчас на Чопе, под украинско-венгерской границей. Не знают, что им делать - ехать или нет", - говорит нам Соломия Короляк.

"Разве так делается? Если бы закон вступал в силу с понедельника, люди, которые в дороге, могли бы проехать нормально, а что им сейчас делать? Какой-то абсурд, выходные дни, где им искать лаборатории, пропадают резервации", - возмущается в Facebook пользователь Андрей Кизым.

"В Хорватию еще надо доехать, а тест не делают за пару минут, и в дороге распечатать не слишком получится. С 14 июля уже забронирован и оплачен отдых в Хорватии, непонятно теперь, что делать", - жалуется львовянин Иван Лыско.

"Интересно, где взять так быстро результаты теста, если они в Украине делаются в среднем два рабочих дня? И почему, когда тысяча граждан Украины на пути в Хорватию, нет четких дат, инструкций, четких условий", - возмущается львовянка Иванка Присяжнюк, которая собирается в Хорватию 13 июля.

В объявлении хорватов действительно ничего не сказано о времени, с которого вводятся новые правила. Не уточняют дату и в посольстве.

К слову, есть информация, что новые правила действуют с полуночи 12 июля. Во всяком случае, украинцы, которые пересекали хорватскую границу на машинах сегодня, делятся, что у них спрашивали только паспорт - теста не требовали.

"Мы из Ужгорода, проехали в обед венгерско-хорватскую границу. Спросили только, куда едем и на сколько. Все", - делится с нами туристка Анна Винничук.

"Рекомендация института"

Решение о тестах для туристов из "третьих стран" стало неожиданностью даже для самих хорватов.

"Это несколько неожиданный поворот событий, тем более Хорватия нуждается в туристах, экономика падает, и вроде как уже начали пускать. И тут Институт общественного здравоохранения Хорватии в пятницу вечером выдал новый набор рекомендаций и инструкций для пассажиров, которые будут пересекать хорватскую национальные границу. В документе, кстати, четко не сказано, когда новые правила вступают в действие. Интересно, что ничего не меняется для владельцев паспортов ЕС, стран Шенгенской зоны, их семей и граждан третьих стран, постоянно проживающих в ЕС. И еще нюанс: самоизоляция для тех граждан стран не-ЕС, которые приехали без теста, может быть уменьшена до 7 дней, если человек проходит ПЦР-тестирование (ему приходится платить за него) и показывает отрицательный тест через неделю после въезда в Хорватию. Но какой турист захочет сидеть неделю на карантине, ему просто нет смысла оставаться на отдых", - сказал нам хорватский журналист Ива Татич.

Из-за внезапного решения Хорватии у многих туристов срываются оплаченные брони, часть решила сдать билеты.

"Не поедем в этом году в Хорватию. Да и вообще никуда не поедем. Пусть Европа уж как-то без наших денег. Задолбали политики играться в карантин", - написал пользователь под ником "Хортица" под твитом посла Украины в Хорватии Василия Кирилича.

Не знают о новых правилах, похоже, и в хорватских отелях. Во всяком случае, отельеры уверяют украинских туристов, что тест - необязательный, а заявление института - лишь рекомендации, а не официальная позиция хорватской стороны (что в посольстве Украины в Хорватии отрицают, уверяя, что без теста отправят на карантин).

"В отеле в Макарске мне письменно ответили, что на границе только могут попросить показать распечатанное подтверждение брони номера, а тест на ковид не обязательный. Также сказали, что нужно будет заполнить форму на веб-странице entercroatia.mup.hr, с основной информацией о пребывании в Хорватии. Что не нужно находиться на карантине в течение 14 дней, что мы сможем покинуть отель и делать все, что захотим. Так и написали. Кому верить - не знаю. Но в посольстве говорят, что тест нужен без вопросов", - говорит нам львовянин Юрий Хомяк.

Тем временем в Хорватии внезапно начало расти количество заболевших - 150 новых случаев за последние сутки, что немало для 4-миллионной страны (в Украине - 800, но и жителей у нас в 10 раз больше).

"В последние дни примерно по 100 новых случаев (всего - 3600 подтвержденных случаев). Еще неделю назад было вдвое-втрое меньше случаев. Некоторые связали рост с открытием сезона для "третьих стран". Поэтому, похоже, ввели новые правила", - говорит нам Татич.

По его словам, из-за роста заболеваемости власти призывают носить маски и соблюдать дистанцию.

"Особых ограничений пока не вводят. Обещают усиленно проверять ночные клубы. Но не исключено, что если рост будет продолжаться, карантин могут ужесточить. Пока не говорят о закрытии границ, а что дальше будет - неясно", - объяснил Татич.