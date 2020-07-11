Бывший президент Украины Виктор Янукович 9 июля отметил свое 70-летие. Он провел юбилей в Сочи, устроив торжество в закрытом казино. С днем рождения Януковича поздравлял экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на свои источники.

Среди гостей, кроме Дмитрия Медведева, были бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. СМИ указывает, что всех "заставили сдать тест на Covid-19". А казино в этот день закрыли для посетителей.

Мы сообщали, что в Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин поздравит беглого президента Виктора Януковича, проживающего сейчас в РФ, с 70-летием.

Ранее "Страна" писала, что Офис генпрокурора объявил подозрение в госизмене Януковичу и двум бывшим министрам обороны из-за реформы ВСУ.