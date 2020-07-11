Блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий и его супруга Ольга Шарий опубликовали фото и видео со своей виллы в Испании.

На днях в СМИ появилась информация, что Анатолий Шарий живет на вилле, расположенной на "золотом побережье" Коста-Дорада в Испании, неподалеку от Барселоны. Они предположили, что стоимость дома около 1 000 000 евро.

Анатолий Шарий в комментарии "Стране" подтвердил, что речь идет о его доме, но сказал, что его вилла стоит в три раза больше.

А сегодня лидер "Партии Шария" опубликовал фото и видео со своей виллы на своей странице в Facebook. А его жена опубликовала фото около бассейна.

"Оля этим (домом - Ред.) успешно занимается и умеет превращать что-то стоимостью в млн или просто землю в правильном месте в то, что стоит три. Умные дома, где щелчком все открывается или закрывается, где электричество производится буквально из солнца или из воздуха, где четыре линии системы безопасности позволяют людям чувствовать себя спокойно, где все детали "в тему" и где все продумано для того, чтобы человек мог жить и радоваться", - написал Анатолий Шарий.

Фото: Facebook/Анатолий Шарий

Мы писали, что Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в подготовке покушения на себя. На Банковой назвали заявление Шария "смешным" и попыткой поднять свой рейтинг на хайпе против президента.

Ранее "Страна" рассказывала, что Шарий утверждает, что его люди проникли в туалет, куда ходил Зеленский, и достали мочу президента, чтобы сдать на анализы и узнать, употребляет ли президент Украины наркотики.