В субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с обращением, в котором впервые высказалась о слухах, что она беременна от Владимира Зеленского. Одета она была не по-деловому, а в сарафане с открытыми плечами.

Видео Мендель разместила в своем Инстаграме, его публикует Telegram-канал "Политика Страны".

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда идется про информацию", — сказала Мендель.

Вместе с тем Мендель призвала украинцев "уважать друг друга, а самое главное — уважать себя".

В статье канала 24, о которой говорит Мендель, речь идет о том, что слухи о ее беременности от Зеленского - фейк.

Напомним, 8 июля в сети начали распространяться слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказывает предположение о беременности Мендель от своего шефа.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" обиделись за публикацию "корабельной сосны" и запретили нардепам общаться со "Страной".