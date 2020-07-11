В субботу, 11 июля, в киевском микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.

Об этом сообщает "УНИАН".

Инцидент произошел на улице Мыколайчука 7/2. В связи с этим, балконы на верхних этажах уже имеют повреждения. Некоторые окна на застекленных балконах попросту выбиты.

Водители машин, которые расположены неподалеку, начали срочно эвакуировать их с места происшествия. Спасателей на месте инцидента пока нет.

Что стало причиной прорыва трубы, на данный момент неизвестно.

В Киеве на Березняках прорвало трубу. Фото: unian.net

Напомним, 24 июня на мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу из-за чего в Днепр льется большой поток воды.

Как мы писали, в марте в Киеве улицы залило кипятком из-за прорыва трубы. Тогда дороги от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской затопило кипятком, а в некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.