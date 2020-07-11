В Русской православной церкви считают, что изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле и превращение его в мечеть - это "пощечина всему мировому христианству". Этот собор очень важен для православных христиан.

Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

По словам митрополита, для православных христиан этот собор так же важен, как для католиков Собор святого Петра в Риме.

"Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть - пощечина, которую руководство Турции нанесло православной церкви, всему мировому христианству",- сказал митрополит.

Он напомнил, что, когда собор имел статус музея, посещать его могли представители всех конфессий.

"Святая София была построена как храм, посвященный Иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем воспринимать ее иначе. С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий ее беспрепятственно посещать… Для православных христиан Святая София - то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь", - заявил священнослужитель.

Напомним, что VI по XV век это здание было христианским храмом, после завоевания Константинополя турками в 1453 году - мечетью, а в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сделало памятник архитектуры музеем.

Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства и зданию вернули статус мечети. Мусульманские богослужения начнутся в мечети Айя-София с 24 июля.

Этим постуком недовольны многие в христианском мире. Так, Греция назвала исторической ошибкой решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть, а глава французского МИД выразил сожаления по этому поводу.