В пятницу, 10 июня, полиция задержала четверых полтавчан, которые подозреваются в подрыве и ограблении на 2,75 млн гривен автомобиля "Укрпочты", случившемся 7 июля, около 10 утра, на дороге между селами Тишки и Жданы Лубенского района.

По информации прокуратуры Полтавской области, все четверо грабителей — местные с Полтавщины.

Троих разыскали в Киеве, одного - в Лубнах.

Вчера им сообщили о подозрении в нападении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах, и покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Максимальное наказание по самой тяжкой статье — пожизненное заключение. Сегодня местный суд избирает подозреваемым меру пресечения — вчера в присутствии защитников им были вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, грабители погорели на мобильных телефонах, которыми пользовались сами. Причем их обнаружили довольно быстро, так как речь идет о сельской местности, где абонентов намного меньше, чем в городе.

Cразу же после преступления, были обработаны номера телефонов и абонентские пары, которые соединялись чаще всего в этой местности и путем проведения неотложных негласных следственных действий, удалось отследить перемещения возможных подозреваемых.

Также была проделана колоссальная работа по опросу местных жителей. Удалось найти запись с видеорегистратора у одного из водителей, на которой было зафиксировано перемещение старой "Лады 2108" бежевого цвета с крылом черного цвета, на которой сбежали злоумышленники. Позже на одной из улиц ближайшего села Лубенского района удалось найти брошенную "восьмерку", но для конспирации на нее поставили номера от другого автомобиля и заменили бросающееся в глаза черное крыло на деталь в тон бежевого кузова.

По некоторым данным среди, задержанных есть бывшие военные, разбирающиеся во взрывном деле. Возраст — от 30 до 40 лет. Именно они и могли изготовить "адскую машинку" разворотившую почтовый автобус и покалечившую водителя и почтальонку. Взрывчатое вещество могли взять на окрестных гранитных карьерах, а другие компоненты достать из зоны АТО.

Известно также, что налетчики не успели потратить украденные деньги.

Сейчас следствие устанавливает, каким образом произошел подрыв. Изначально была озвучена версия, что в действие с помощью мобильного дистанционно привели самодельную бомбу, заранее заложенную в салон, в котором был водитель и женщина-почтальон.

Она же и охранник с пистолетом. Вероятно, подрыв был направлен в первую очередь на сейф, в котором везли деньги. А взрывная волна ушла в люк бусика на крыше, потому на фото у почтового автомобиля развороченная крыша. Двери ржавой "ГАЗели" открыть не составляет труда обычным перочинным ножом, когда она находится на отстое.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности к ограблению бывших или нынешних работников почты, которые могли дать наводку или помочь с закладкой бомбы в салон. Но и без наводчиков отследить маршрут передвижения было несложно — даже несведущие в преступных делах сельчане говорили, что бусик "Укрпочты" ездил с пенсиями и другими выплатами мимо села Тишки во вторник и пятницу по одному и тому же графику, между 8-й и 9-й утра.

Вероятно незащищенность машины, которая не была бронированной, слабая охрана и мужчина-водитель предпенсионного возраста, позволили бандитам посчитать бусик "Укрпочты" легкой добычей.

Правда, уроженец Полтавщины и экс-нардеп Игорь Мосийчук в одном из интервью прессе предположил, что почтовую "ГАЗель" могли расстрелять из гранатомета и якобы на месте был обнаружен отстрелянный тубус от РПГ. Однако официально эту версию не подтверждают. Да и запуск реактивного снаряда мог уничтожить не только почтовиков, но и деньги, за которыми охотились бандиты.

Пока подозреваемым избирают меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, состояние 59-летнего водителя почтового автомобиля остается тяжелым. По информации медиков, у него контузия головного мозга, многочисленные осколочные ранения лица, шеи и правого плеча, разорвана барабанная перепонка. Несмотря на усилия врачей, он потерял глаз и не может самостоятельно дышать — подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

У 49-летней женщины — охранника закрытая черепно-мозговая травма и контузия. По мнению врачей опасности для ее жизни нет.

После этого случая в сети снова разгорелась дискуссия по поводу огромной зарплаты гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, которая составляет около 836 000 гривен в месяц, а также плачевном состоянии транспорта и охраны, сопровождающей ценные грузы.

Ведь нападение на почтовиков уже было ранее в Харькове, где 10 июля 2015 года на улице Ньютона расстреляли сотрудников "Укрпочты" на старом "УАЗ"(Буханке) и унесли 3 млн грн.

Однако в госкомпании считают, что наличие бронежилетов и табельного оружия - достаточные меры предосторожности.

Напомним, что утром во вторник, 7 июля, в Полтавской области злоумышленники подорвали автомобиль "Укрпочты" и украли оттуда более 2,5 миллионов гривен. В результате два человека получили телесные повреждения. Как стало известно позднее, автомобиль вез почтовые отправления и деньги из Лубен в Лохвицу.