В Ровно в пансионате для пожилых людей к подопечным-пенсионерам применяли физическое насилие. У одной из подопечных обнаружены физические повреждения. Сейчас в деле разбирается полиция.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Ровенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) в отношении подопечных частного пансионата для пожилых людей "Тепло любимых" в городе Ровно", - говорится в сообщении.

Там не придерживались требования по количеству отведенной площади на человека. Также пенсионеры пожаловались на случаи жестокого обращения со стороны персонала.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Досудебное расследование поручено сектору дознания и следователю отдела Ровенской полиции.

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