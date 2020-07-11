Власти Японии решили присоединиться к лунной программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства США, подписав декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны.

Об этом говорится на сайте NASA.

Так, декларация подразумевает, что Япония будет привлечена к созданию окололунной станции Gateway, высадку на спутнике Земли в 2024 году и сотрудничество США и Японии на Международной космической станции.

В NASA также добавили, что американская лунная программа "Артемида" предусматривает высадку в 2024 году на поверхность луны первой женщины-космонавта. Ожидается, что данная миссия будет способствовать отправлению человека на Марс.

Напомним, специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию, на которой показывают сборку марсохода для миссии "Марс-2020".

Как сообщала "Страна", в 2016 году Китай официально объявил о старте проекта полета на Марс и начале международного конкурса по отбору названия и эмблемы для своей первой исследовательской марсианской миссии, которая запланирована на 2020 год.