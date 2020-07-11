Гибель туристической группы Дятлова, которая произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года, случилась из-за схождения лавины.

Об этом сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской в Уральском федеративном Округе.

"Группа ушла на 50 метров, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно […] Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", — сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится. Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов.

Причин гибели людей за 60 лет называли много. Так, житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин считал, что причиной гибели всех туристов могла быть редкая болезнь, которая известна северным народам под названиями "мерячка", "зов Полярной звезды" или "полярной истерии".

Год назад прокуратура выдвигала три основные версии гибели, среди которых были лавина, снежная доска и ураган.

Во время совершения лыжного похода, 7 парней и 2 девушки погибли во время ночлега в горах. Причина смерти официально не установлена и обрастает слухами и домыслами, ведь туристов нашли мертвыми в разных местах за пределами палаток. Некоторые из них были раздеты до нижнего белья. Тела искали с февраля по май.