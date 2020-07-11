Тарас Матвиив. Фото: Facebook

В пятницу, 10 июля, во время обстрела сепаратистами украинских военных под Троицким в Луганской области погиб 31-летний младший лейтенант Тарас Матвиив. Он был уроженцем Львовской области и занимался журналистикой. 

Об этом сообщили в пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Он служил в двадцать четвёртой отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

"Молодой офицер, у которого всю жизнь быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины", - написал военный комиссар Львовщины Александр Тищенко на своей странице в Facebook.

Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, публиковался в ряде изданий.

Был одним из координаторов "Поисковой инициативы Майдана" - организации, которая разыскивает исчезнувших людей во время Революции Достоинства.

До декабря 2019 был депутатом Жидачевской райсовета.

На Донбассе погиб 31-летний Тарас Матвеев

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