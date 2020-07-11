В субботу, 11 июля, официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что решение президента Турции Тайипа Эрдогана переделать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть является исторической ошибкой.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Skai.

"Эрдоган допустил историческую ошибку, ошибку, ведущую к разрыву, который, я надеюсь, не будет непреодолимым. Греция осуждает эти действия и сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции. Все — на столе, и возможность санкций не только со стороны Европы, но и со стороны международных организаций, таких как ЮНЕСКО", — сказал он.

Вместе с тем Пецас рассказал, что в ближайшее время вопрос о санкциях будет поставлен на саммите Евросоюза.

"Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за его нарушение существуют болезненные санкции", — рассказал он.

Днем ранее мы писали о том, что высший административный суд Турции принял скандальное решение, что собор Святой Софии может быть переоборудован в мечеть. И уже 15 июля, в четвертую годовщину неудавшегося государственного переворота, в Святой Софии могут совершить первую за многие десятилетия мусульманскую молитву.

Как писала "Страна", еще в прошлом году в марте Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть и сохранить его статус музея.