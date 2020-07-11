В Ровно вор весь июнь похищал велосипеды с подвальных и подсобных помещений. Он успел увести как минимум 14 велосипедов горожан. Ранее мужчину судили за кражу и наркотики.

Об этом сообщает прес-служба полиции Ровенской области. Следователи Ровенского отдела полиции установили его причастность к 14 краж и сообщили о подозрении.

"Вором оказался 45-летний житель, который осужден за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и тайным завладением чужим имуществом с проникновением в помещение", - сообщает полиция.

Он был освобожден от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Так, из подвала дома на улице Дубенский он похитил велосипед Pride стоимостью более 5500 гривен, из подсобного помещения в подъезде многоэтажки на улице Мицкевича - велосипед Hammer стоимостью более четырех тысячи гривен, а с подвального помещения на улице Соборной - велосипед Trek X- Caliber стоимостью более 10 500 гривен. Кроме этого, он совершил еще 11 аналогичных краж. Велосипеды злоумышленник сдавал в ломбарды.

Следственные действия продолжаются. Полицейские также устанавливают местонахождение похищенных велосипедов.

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