В субботу утром, 11 июля, в Николаеве госпитализировали 33-летнего представителя "Свободы". Ему в голову выстрелил неизвестный.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Во время проведения операции был установлен характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина — активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Чуть позже журналистам удалось выяснить, что пострадавшим является председатель областной организации "Свобода" Демид Губский. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

А уголовное дело по данному факту до сих пор не открыто. Правоохранители решают, по какой статье его возбуждать.

Напомним, на трассе Благовещенское - Николаев (Н-24) водитель груженного щебнем самосвала MAN отказался пройти взвешивание на пункте контроля и вывалил щебень прямо посреди дороги, чтобы избежать ответственности за перегруз.