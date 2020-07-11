В пятницу, 10 июля, на косе Пересыпь, которая расположена неподалеку от туристической Кирилловки, очевидцам удалось заснять сразу два смерча.

Кадры опубликовал канал "РИА Мелитополь" на YouTube.

Так, неподалеку от туристического города Кирилловка отдыхающим удалось заснять на видео сразу два смерча, которые образовались практически одновременно.

"Смерч в поле", — подписаны кадры.

Возле Кирилловки пронеслись два смерча. Видео: YouTube/Риа Мелитополь

Напомним, во вторник, 30 июня, Одессу залило мощным ливнем, который даже местами заблокировал движение общественного транспорта. Пока областной центр страдал от обильных осадков, в области пронесся смерч.

Также "Страна" рассказывала, что классический торнадо пронесся над Донецкой областью в воскресенье, 31 мая.Харьковский синоптик Игорь Кибальчич также опубликовал фото и видео этого редкого для Украины явления.