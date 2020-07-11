Самолет Уральских авиалинии, который летел из краснодарской Анапы в Санкт-Петербург, пролетел над территорией Донбасса. Тем самым он нарушил два запрета на перелеты над оккупированными тереторриями.

Об этом говорят данные данные сервиса по отслеживанию полетов самолетов Flightradar24.

Полет в закрытой из-за боевых действий зоне совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейс U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа - Санкт-Петербург.

Самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей.





Как известно, полеты над зоной боевых действий на Донбассе запрещены с тех пор, как летом 2014 был сбит рейс МН17. Кроме того, в сентябре 2015 года Украина запретила полеты над своей территорией российских самолетов.

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