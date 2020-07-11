В субботу, 11 июля, стало известно о том, что власти Черногории решили изменить правила въезда в страну для граждан Украины и Беларуси. В частности, были убраны дополнительные ограничения в виде наличия тестов для тех граждан, которые прибывают в страну на самолете.

Об этом говорится в сообщении "Балканского обозревателя" в Facebook.

Так, в сообщениях правительства и Института общественного здоровья утверждается, что для иностранцев, которые прибывают в страну из Украины и Беларуси, действует особый порядок пересечения границы.

Однако теперь нашим гражданам разрешается прилет в страну без дополнительных ограничений.

"На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличии тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы", — говорится в сообщении.

Вчера мы сообщали, что туристы, въезжающие в Грецию через Болгарию, теперь будут обязаны предоставить на пограничном контроле отрицательные результаты теста на коронавирус. Причем сделан он может быть не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Также "Страна" писала, что норвежское правительство ослабило пограничные карантинные ограничения, однако украинцам въезд в страну до сих пор запрещен.