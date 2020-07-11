Министерство здравоохранения в августе хочет в тестовом режиме запустить выдачу электронных больничных. Сейчас систему тестируют в более чем 700 больницах. На бумагу для больничных ежегодно тратят 4 миллионов гривен.

Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, врачи завершат тестирование системы в течение одной-двух недель.

"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные, и обычные больничные. В будущем мы перейдем на электронный реестр", - сообщил Степанов.

Он отметил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда и ставить в справке электронные подписи.

По мнению министра, электронные больничные позволят снизить риск фальсификаций, а также сэкономят средства, которые использовали на закупку бумаги, а это, по его словам, более 4 млн гривен ежегодно.

Напомним, электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

Ранее "Страна" писала, что Степанов пообещал, что с 1 сентября зарплаты повысятся примерно на 3500 гривен.

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