В субботу, 11 июля, на территорию аннексированного Крыма прибыли стройматериалы из России, предназначенные для строительства временного водовода из Белогорска в Симферополь.

Об этом сообщил так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов, передают "РИА Новости".

"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", — сказал он.

Уточняется, что после запуска водовода, в Симферополь будут перебрасываться 50 000 кубометров воды в сутки, что практически полностью закроет потребности города в питьевой воде.

Обратим внимание, что от Белогорска до Симферополя около 46 километров. Сам город стоит на Тайгинском водохранилище.

Белогорск - Симферополь. Гугл-карты

Напомним, в рейтинге одного из крупнейших интернет-порталов статистики Ли.ру восьмое место среди сайтов украинцев в разделе "путешествие" занял сайт об отдыхе в Крыму.

Также "Страна" рассказывала, что так называемый "глава" аннексированного Россией полуострова Крым Сергей Аксенов не будет просить у Киева возобновить подачу пресной воды.