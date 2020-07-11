Украинцы, которые въезжают в Хорватию должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Но можно обойтись без нее, если после въезда показывать негативный результат теста на коронавирус, сделанный накануне.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Срочно! В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности и для Украины, въезжающих в страну", – написал он.

Украинцы с отрицательным результатом на тест Covid-19, сделанного максимум за 48 часов, могут путешествовать без самоизоляции.

Ранее "Страна" писала, что Греция запретит въезд туристам через Болгарию без теста на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Норвегия ослабила пограничный карантин, но украинцам въезжать пока не разрешает.