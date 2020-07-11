В пятницу, 10 июля, на пляже Аль-Нахил в Египте, который более известный как "Пляж смерти", одновременно утонули 11 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка.

Об этом сообщает издание Masrawy.

"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", — говорится в сообщении.

Уточняется, что люди утонули, когда пытались спуститься на море. А поскольку пляж был официально закрыт, там не было спасательных служб.

Напомним, полицейские спасли двух киевлян, которые оказались в водах Днепра в самом центре украинской столицы и не могли сами выбраться на сушу.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Железном порту трехлетняя девочка утонула в море, когда молодой сожитель бабушки катал ее на матрасе.