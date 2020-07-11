Реинтеграция Донбасса может занять 25 лет. На то, чтобы вернуть неподконтрольные территории под контроль Украины, уйдет примерно поколение.

Так считает вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он рассказал в интервью изданию Главком.

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго", - сказал он.

По его словам, даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

"Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", - пояснил он.

Резников утверждает, что в ОРДЛО даже некоторые молодые люди скучают по Советскому союзу, хотя и не жили в нем.

"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", – отметил министр.

Сам Резников позже пояснил, что минские соглашения могут менять только лидеры нормандской четверки.

Ранее "Страна" писала, что Ермак анонсировал проведение саммита "Нормандской четверки" по Донбассу в Берлине.

Также мы рассказывали, что Путин разочаровался отсутствием подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе.