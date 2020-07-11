По состоянию на утро субботы, 11 июля, в Киеве подтвердились 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей достигло 124 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Друзья! Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что болезнь подтвердилась у 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет, 61 мужчины возрастом от 21 до 75 лет. Также заболела одна девочка семи лет и шести мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет.

"Заболели, в частности, и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", — говорится в тексте сообщения.

За сутки от коронавируса вылечились 25 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 2058 жителей столицы.

Больше всего зараженных обнаружено в Дарницком районе – 36 человек. На втором месте Шевченковский район — 18 жителей Киева. В Святошинском и Голосеевском района обнаружено по 14 случаев заболевания.

Напомним, в Украине по данным на утро субботы, 11 июля, уже 52 843 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки обнаружили 800 зараженных.

Также "Страна" писала, что за пятницу, 10 июля, в мире зафиксировали антирекорд по количеству заражений за сутки. Всего за день атипичную пневмонию обнаружили у почти 237 тысяч человек. Больше всего зараженных в США, Бразилии и Индии.