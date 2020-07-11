Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплаты врачей в Украине очень маленькие. Он пообещал, что с 1 сентября зарплаты повысятся примерно на 3500 гривен.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Голос народа".

"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать с 20-25 тысяч гривень, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал Степанов.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривень.

"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - добавил глава Минздрава.

Ранее "Страна" писала, что под мэрией Киева бастовали врачи, которые лишились зарплат из-за медреформы.

Также мы рассказывали, что Шмыгаль анонсировал с 1 сентября повышение зарплат медикам до 75%.