Власти Барбадоса, одного из красивейших островов в Карибском море, планируют выдавать специальную визу Barbados Welcome Stamp. Она позволит иностранным туристам жить и работать на острове целый год.

Об этом говорится в материале CNBC.

"Необязательно оставаться в Европе, США или Латинской Америке, ведь можно поселиться на острове и работать удаленно в течение 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Уточняется, что виза будет доступна для жителей всех стран. Однако по прибытию на остров, необходимо будет показать справку об отсутствии коронавируса. А туристам из "красных" стран дополнительно потребуется тест с отрицательным результатом на COVID-19, которому не более 72-х часов.

Тем же из туристов, кто не успеет сделать тест до прилета на Барбадос, предложат пройти его уже на самом острове. Но в таком случае необходимо будет пройти двухнедельную обсервацию.

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