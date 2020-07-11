Франция сожалеет о том, что в Турции изменили статус собора Святой Софии в Стамбуле. Собор перестал был музеем и ему вернули статус мечети, там скоро начнутся богослужения.

Об этом говорится в заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана.

"Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея собора Святой Софии и принятом президентом Эрдоганом указе о передаче собора под контроль управление по делам религий", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул глава французского МИД, "такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере" государства.

"Следует сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости ", - заявил Ле Дриан.

Напомним, что Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии). Таким образом зданию вернули статус мечети.

Мы рассказывали о том, что значит для Турции и мира превращение Святой Софии в мечеть.