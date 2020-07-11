В субботу, 11 июля, в Хабаровске прошел многотысячный митинг после того, как силовики задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (представляет партию ЛДПР). Его обвинили в создании ОПГ и заказных убийствах в нулевых годах.

Об этом говорится на Telegram-канале Readovka.

"В Хабаровске проходит многотысячный несанкционированный митинг "Свободу Фургалу!". Люди прошли колонной по центральным улицам города и собрались на площади у здания правительства. В акции принимают участие по меньшей мере 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Уточним, что митингующие взяли с собой плакаты, на которых написано "Я/Мы Сергей Фургал".

В Хабаровске прошел многотысячный митинг. Видео: Telegram/Readovka

Напомним, в четверг, 9 июля, детективы Следственного комитета РФ и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в крайне тяжелых преступлениях. Следователи инкриминируют ему создание преступной группировки и организацию заказных убийств.