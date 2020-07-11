Маск пообщался с семьей Королева. Фото: instagram.com/elonmuskx

Илон Маск, основатель компании Space Х, пообщался с семьей советского ученого Сергея Королева, запустившего Юрия Гагарина в космос и сделавшего много для развития авиации и космических технологий в ХХ веке. Маск отметил, что Королев был одним из лучших. 

О разговоре американский изобретатель написал на своей странице в Twitter.  

"Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", - написал бизнесмен. 

После этого Маск написал фамилию Королева украинском и русском языках - Корольов и Королёв. 

Напомним, что Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире, который тогда принадлежал к Волынской губернии Российской империи, долго жил в Киеве, техническим наукам стал обучаться в Москве, где потом и работал главным конструктором ОКБ-1. 

Илон Маск пообщался с семьей Королева 37

Ранее "Страна" писала, что Илон Маск по-русски поблагодарил главу Роскосмоса за поздравления с запуском Crew Dragon

Также мы рассказывали, что Маск планирует через четыре года полететь на Луну.

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