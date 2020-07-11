Задолженность по заработной плате перед шахтерами, которую можно было закрыть за счет бюджетных средств, полностью погашена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции", — говорится в сообщении.

Минэнерго отчиталось о выплате задолженности перед шахтерами. Фото: kmu.gov.ua

Напомним, днем в понедельник, 6 июля, под Офисом президента в Киеве проходило сразу две акции протеста. Там собрались шахтеры, возмущенные тем, что компания ДТЭК Добропольеуголь ушла в простой, а также обманутые инвесторы, которые вложились в недвижимость через банк "Аркада", но так и не получили оплаченное жилье.

Также "Страна" писала, что 30 июня под стук касок и крики "Вова, выходи!" шахтеры под Офисом президента требовали выплатить им зарплаты.