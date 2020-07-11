В субботу, 11 июля, в большинстве западных областей в дневное время суток ожидаются дожди с грозами, а местами шквалы в районе 15-20 м/с. В связи с этим спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

"11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в сообщении.

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