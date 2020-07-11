В Украине по данным на утро субботы, 11 июля, уже 52 843 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа.

По состоянию на утро пятницы заболевших было зарегистрировано 50 043. Таким образом, в Украине за сутки обнаружили 800 зараженных.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения Украины.

С начала эпидемии в Украине умерло 1372 человек (+27 за сутки), 25 661 пациентов выздоровели (+861 за сутки).

Ранее "Страна" писала, что на заводе морепродуктов "Аквафрост" в Одесской области коронавирусом заразились сразу 36 сотрудников, а администрация никак не отреагировала на вспышку.

Также мы рассказывали, что в Болгарии и Сербии в связи с ростом числа новых случаев коронавируса ужесточают карантинные меры, часть из которых была отменена в июне.