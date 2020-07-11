За пятницу, 10 июля, в мире зафиксировали антирекорд по количеству заражений за сутки. Всего за день атипичную пневмонию обнаружили у почти 237 тысяч человек. Больше всего зараженных в США, Бразилии и Индии.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

В США обнаружили около 72 тысяч новых больных, в Бразилии – более 45 тысяч, в Индии - более 27 тысяч, в Южной Африке - более 12 тысяч, в Мексике - 7,2 тысяч, в Колумбии - 6,8 тысяч , в России - 6,6 тысяч.

В этот же день умерли 5416 больных коронавирусом.

За время пандемии в мире зарегистрировали 12 миллионов 616 тысяч случаев заражения, из которых 562 тысячи оказались летальными. Вылечились 7 миллионов 327 тысяч человек.

Также мы рассказывали, что число зараженных коронавирусом в Киеве приближается к 6 000. Среди инфицированных уже почти полтысячи детей.

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