Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание украинского парламента в понедельник, 13 июля. На нем Верховная Рада будет голосовать за снятие ограничения по зарплатам чиновников. На период карантина их установили на уровне не больше, чем 47 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует Распоряжение на сайте парламента, а также проект закона №3708

В повестке дня нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Ранее "Страна" писала, что иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают до 150 тысяч гривен зарплаты в день.

Также мы рассказывали, что задолженность по зарплатам в Украине превысила 3 миллиарда гривен.