Исследователи из Италии и Бельгии разработали механизм, который помогает роботу сохранять равновесие, балансируя на двух ногах.

Об этом сообщает IROS.

Так, ученые под руководством Клаудио Семини из Итальянского технологического института разработали алгоритм, который позволяет 90-килограммовому роботу держать равновесие на двух ногах, а также идти по балке шириной в шесть сантиметров.

Робот рассматривается как плоский обратный маятник, у которого есть две степени свободы. Кроме того, у машины есть максимальный прирост скорости и время заваливания, то есть то время, которое пройдет от вертикального положения до падения на пол, если робот никак не будет сопротивляться этому

Разработчики написали код, который описывает роботу положение вещей и предотвращает падение. Робот может не только балансировать, но и находить равновесие, когда человек его подталкивает и всячески мешает выполнять команду.

Видео: YouTube / Dynamic Legged Systems lab

Напомним, технологический гигант Boston Dynamics выпустил своих знаменитых четвероногих роботов Spot Explorer в продажу.

Роботы двух моделей Spot Enterprise и Spot Academic доступны по предварительного заказу. Компании в США получили возможность приобрести робота Spot в своё владение. Робот-собака предназначен для коммерческого и промышленного использования, а заказы выполняются в соответствии с условиями Boston Dynamics, которые требуют "полезного использования" роботов.

Как сообщала "Страна", британские инженеры разработали прототип игрового автомата, работающего на основе принципа ультразвуковой акустической левитации. Он состоит из колец, через которые игрок может проводить рукой парящий в воздухе шарик издалека.