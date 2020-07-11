Полиция вытеснила протестующих перед зданием Народной скупщины в Белграде при помощи слезоточивого газа после проявления агрессии со стороны активистов.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, около 19:00 (20:00 по Киеву)под зданием парламента начали собираться новые толпы протестующих, ближе к 21:00 (22:00 по Киевскому времени) между митингующими и полицией начались столкновения, в правоохранителей полетели камни и бутылки.

Произошло это после ранения одного участника акции после давки возле забора. Полиция в гражданском оттащила пострадавшего и оказала ему помощь, после чего задержала виновного.

Активисты продолжают протесты уже четвертые сутки, митинги проходят во многих городах страны. Основные требования народа - отказ от ужесточения карантинных ограничений, к которым готовится власть, и улучшение системы здравоохранения. Также сербы в целом недовольны работой правительства. За два дня ранения получили около сотни полицейских, примерно 150 протестующих были задержаны.

Видео столкновения протестующих с полицией опубликовало агентство "РИА Новости" в Telegram-канале:

Напомним, после того, как власти Сербии ввели комендантский час в стране из-за очередной вспышки коронавируса, в Белграде начались массовые беспорядки.

Как сообщала "Страна", протестующие в Белграде предприняли новую попытку прорыва в здание Скупщины (парламента) Сербии. Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Накануне президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда.