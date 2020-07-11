Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что в первом полугодии текущего года общий фонд государственного бюджета недополучил более 38 млрд грн запланированных доходов.

Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

"Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", - сказал Пацкан.

По его словам, оказались меньше плана поступления НДС по следующим позициям:

ввезенные на таможенную территорию Украины товары - на 33,2 млрд грн (22,3%);

рентная плата за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%);

налоги и сборы на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%);

ввозная пошлина - на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой - на 1,7 млрд грн (0,6%)", - добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе-июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана оказались расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения - на 29,9 млрд грн (30,4%). Вследствие прочной гривни в январе-июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга были меньше на 7,1 млрд грн (10,3%). А экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД, стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями - на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана проведенные расходы на социальное обеспечение - на 4,8 млрд грн (2,9%), на медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания - на 1,2 млрд грн (26,6%), что связано с незавершенными процедурами закупок по бюджетным программам Министерства здравоохранения Украины. Меньше запланированных оказались и субвенции местным бюджетам - на 1,1 млрд грн (1,6%), в том числе вследствие промедления Кабинета министров с распределением средств между регионами.

Председатель Счетной палаты также отметил, что расходы из государственного бюджета Пенсионному фонду выполнены в соответствии с планом на январь-июнь.

Пацкан сказал, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.

"Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд гривен внешних поступлений. При выполнении плана государственных внешних заимствований недопоступления от внутренних заимствований составляли 0,2 млрд грн (0,1%)", - добавил Пацкан.

Ранее мы приводили данные, согласно которым госбюджет недополучил 7 миллиардов из-за некачественного прогноза курса.

Мы также писали, что в мае казна недополучила 1,6 млрд гривен.