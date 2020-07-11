В пятницу, 10 июля, вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин рассказал о планах создания в городе Хелм, что на юго-востоке страны, Институт правды и примирения, а также музей жертв волынской резни.

Об этом сообщает Radio Lublin.

Чиновник публично подписал концепцию двух новых организаций. Таким образом власти Польши начали отмечать 77-ю годовщину волынской трагедии.

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью убитым полякам и всем, кто пострадал на Волыни. Это чрезвычайно важная историческая инициатива, которая восстановит память о геноциде и его жертвах. Здесь почтили память только тех украинцев, которые в то время спасли жизнь своим соседям или польским членам их семей. Это инициатива XXI века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о приграничных районах Польши", - сказал Сасин.

От имени правительства вице-премьер обязался оказать помощь в воплощении концепции. Он отметил, что это будет совместное предприятие президента Анджея Дуды, правительства Республики Польша и органов местного самоуправления.

Ранее "Страна" подробно писала о волынской резне, во время которой украинские националисты убили десятки тысяч поляков.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский выразил готовность снять мораторий на эксгумацию тел жертв резни в польских захоронениях Украины.