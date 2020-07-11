Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил главе Администрации президента Беларуси Игоря Сергиенко о намерении провести встречу глав государств этой осенью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергеенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года", - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас готовится ряд необходимых для встречи документов. Ермак и Сергиенко обсудили углубление двусторонних отношений, а также договорились о дальнейших контактах.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с коллегой из Беларуси Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Гродно.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сравнивать ситуацию накануне президентских выборов с Арменией и Украиной не стоит, поскольку "тут нет Пашинянов и Зеленских".