На заводе морепродуктов "Аквафрост" в Одесской области коронавирусом заразились сразу 36 сотрудников, а администрация никак не отреагировала на вспышку.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Одесского отделения Нацполиции Олег Бех.

"В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании"Аквафрост", инфицированные коронавирусом, продолжают выходить на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться - пока коронавирус обнаружен у 36 заводчан "Аквафрост"", - заявил он.

По словам Беха, на территории завода коронавирус начал распространяться из-за нарушения карантинных ограничений работниками, которые игнорировали средства индивидуальной защиты и безопасную дистанцию.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сокале Львовской области на заводе "Датский текстиль" вспышка коронавируса - там инфекция подтвердилась у 12 работников фабрики. Проверку на наличие Covid-19 пройдут еще около 800 сотрудников предприятия. Сейчас тесты сдали 274 рабочих.

Как сообщала "Страна", в Харьковской области зафиксировали 59 случаев Covid-19. Это рекордный показатель с начала наблюдений коронавирусной пандемии.