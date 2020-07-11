Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила заговор на Закарпатье, направленный на нарушение территориальной целостности страны.

Детали дела излагаются в Facebook СБУ.

Как сказано в записи, контрразведка службы установила факты привлечения граждан Украины к обжалованию в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Венгрия отошло несколько территорий, в том числе часть земель современной Закарпатской области (ее присоединили к Чехословакии).

В СБУ также выяснили, что некие иностранные организации привлекли украинца для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались для такого анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения.

Ранее "Страна" разбиралась, грозит ли Украине сепаратизмом перекройка районов в рамках админреформы.

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