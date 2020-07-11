В пятницу, 10 июля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава Батькивщины Юлия Тимошенко вместе съездили в Черниговскую область, где Ляшко собирается баллотироваться в депутаты Верховной Рады по округов №208. Ехали они в одной машине. Ляшко опубликовал фото, а также вел стрим из автомобиля и благодарил Тимошенко за то, что она поддержала его кандидатуру.

В соцсети отреагировали на пятничный выезд политиков. Собрали реакцию пользователей.

Что постил Ляшко

"Едем с Юлей на 208 округ на моей родной Черниговщине. Спасибо за поддержку ей, всей команде партии "Батькивщина", моей команде Радикальной партии и всем участникам флеш-моба #заЛяшка. Итого - к победе!" - подписал Ляшко снимок.

Тимошенко и Ляшко едут в Черниговскую область. Фото: Facebook

Позже он вел стрим из машины. При этом на середине записи перевернул камеру, в итоге Юлия Тимошенко вещала вверх ногами.

Как отреагировали в сети

Отметим, что Ляшко нужна поддержка Тимошенко, так как он пытается избраться по округу №208, который освободился после трагической смерти нардепа Валерия Давиденко.

И Тимошенко его официально поддержала.

В тоже время, все хорошо помнят, что еще пару лет назад не было в Раде злейших врагов, чем Тимошенко и Ляшко. Ляшко, который тогда плотно сотрудничал с Порошенко, в интересах экс-президента постоянно атаковал Юлию Владимировну, называя ее "московской зозулей". Та в ответ его называла "чихуахуа".

Такое сравнение Тимошенко применила во время одного из заседаний согласительного совета Рады в 2017 году.

Она сказала, что не считает нужным дискутировать с политиками вроде Ляшко, потому что они являются марионетками Порошенко. И сказала, что если президент хочет с ней о чем-то поспорить, то лучше делать это от своего имени, самостоятельно, без посредников.

"Не через своих чихуахуа. Президенту нужно бороться своими руками, а не через бобиков, которые тявкают по его указке", - заявила Юлия Тимошенко, имея в виду Ляшко.

И вот теперь ситуация поменялась и Тимошенко фактически выступила вип-агитатором у "чихуахуа" Ляшко.

Естественно, это не прошло не замеченным в соцсетях.

"Буду откровенен... Если у меня и есть страх, то боюсь я только скатиться ради Ахметова или любого другого братка из 90-х в то дно, когда моим сторонникам нужно будет сочинять отмазки относительно принудительных фото со мной в виде жутких унижений ((((

Аминь" - написал правозащитник Михаил Чаплыга.

"Интересно, что же предложили Юлии Владимировне, чтобы стала VIP-агитатором у того, кого сама называла "бобиком". И, видать, не так хорошо дела на округе, раз пришлось ее звать на помощь. А, может, Ляшко действительно зайдет во фракцию "Батькивщины"? А дальше по новому кругу: сотрудничество с коалицией и голосование за Конституцию, исключение, целование земли на трибуне, с коровой под купол, Печерский суд..." - отреагировал на фото журналист Денис Рафальский.

"Какая у нас замечательная политическая культура в стране. Абсолютно не важно, что ты говорил и делал вчера, сегодня "поменялись обстоятельства" мы говорим и делаем совсем другое" - написал Александр Щерба.