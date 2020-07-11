Верховный суд признал право коренных американцев на восточную половину штата Оклахома. Теперь жители этого региона смогут не платить налоги, а за крупные нарушения их смогут судить только Федеральные органы.

Об этом сообщает ВВС.

Восточные территории Оклахомы вместе с городом Талсу теперь формально принадлежат коренным американцам. В этом регионе живет примерно 1,8 миллиона человек, из которых коренных американцев около 15%.

Так, члены индейских племен восточной части Оклахомы будут освобождены от уплаты налогов, а также судить их смогут только Федеральные суды.

Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что парламент готов принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки времен Колумба в качестве ответа на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Как сообщала "Страна", массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда докатились до самого крупного города штата Вашингтон - Сиэтла. Здесь, на северо-западе США, демонстранты захватили центр, где располагаются главные офисы компаний Microsoft и Amazon.