Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, как определять коронавирус по голосу.

Об этом сообщает IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Так, было установлено, что во время заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки. Отмечается, что голос человека во многом зависит от дыхания и при любых проблемах с легкими появляются отличительные черты голоса.

Так, ученые провели эксперимент, в ходе которого проанализировали голоса знаменитостей, которые больны коронавирусом бессимптомно - до заражения и после. По итогам они выяснили, что даже бессимптомная форма коронавируса влияет на разнообразие интонаций голоса.

Примечательно, что эксперимент ставили на голосах всего пяти человек, так что исследование необходимо продолжать.

Напомним, в Украине уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем составляет 5,2%. Такие данные получены лабораторией "Синэво" на основе результатов первых полутора месяца иммунологического тестирования населения. Также опубликована карта результатов по регионам, согласно которой самый высокий уровень иммунитета сформировался на Закарпатье - 25 %, а самый низкий - Херсонская и Луганская области - 1%.

