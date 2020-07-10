Российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал, что перенес трансплантацию костного мозга. Также он призвал становиться донорами крови.

Пост на медицинскую тему Тиньков написал в своем Instagram.

"Привет! Не хотел делать из своей странице историю болезни тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга. У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - сообщил бизнесмен.

Затем он написал о самой операции и донорстве.

"Хочу развеять стереотипы: пересадка костного мозга - это всего лишь переливание крови, как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото: это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга - просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека. В России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!.. Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи, помилуй", - сказано в комментарии к фото.

О том, что у Тинькова лейкемия, стало известно в марте.

Ранее "Страна" писала, что от лейкемии умер американский актер, сыгравший Бэтмена.