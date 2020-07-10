Банкир Тиньков рассказал, как перенес пересадку костного мозга, чтобы вылечить лейкемию. Фото
Российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал, что перенес трансплантацию костного мозга. Также он призвал становиться донорами крови.
Пост на медицинскую тему Тиньков написал в своем Instagram.
"Привет! Не хотел делать из своей странице историю болезни тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга. У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - сообщил бизнесмен.
Затем он написал о самой операции и донорстве.
"Хочу развеять стереотипы: пересадка костного мозга - это всего лишь переливание крови, как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото: это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга - просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека. В России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!.. Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи, помилуй", - сказано в комментарии к фото.
О том, что у Тинькова лейкемия, стало известно в марте.
Ранее "Страна" писала, что от лейкемии умер американский актер, сыгравший Бэтмена.