В Минздраве рассказали, какая ситуация с инфицированием туберкулеза обстоит в Украине по состоянию на десятое июля.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В июне 2020 года в Украине зарегистрировано 1 199 случаев туберкулеза", - указано в сообщении.

Так, 971 человек заболел туберкулезом впервые, 228 пациентов обратились к врачам после рецидива болезни, 2 гражданина возобновили лечение после перерыва, а еще 82 человека начали повторное лечение после неудачного курса.

Отмечается, что среди заболевших в июне больше мужчин - 831 человек. Женщин же больных оказалось 771. Отмечается, что 300 пациентов начали лечение мультирезисцентного туберкулеза, то есть той формы болезни, которая устойчива к широкому спектру препаратов. Всего на конец июня известно о 15 371 больном, которые проходят специализированное лечение от туберкулеза.

Напомним, за апрель 2020 года в Украине зарегистрировали 1 254 новых случаев туберкулеза, всего таких людей в стране насчитывается 17 849. 1 043 пациентов обратились с болезнью впервые, у 211 рецидив ,18 человек заново начали лечиться после перерыва и еще 84 украинца начали новое лечение после неудачного предыдущего.

Как сообщала "Страна", власти Греции, которая постепенно выходит из карантина, с 1 июня решили начать всеобщую вакцинацию от туберкулеза. Ее проведут, чтобы защитить население от нового коронавируса.

Также "Страна" писала, что вакцинация детей против кори, столбняка, туберкулеза и полиомиелита во время карантина не прекращалась, однако количество таких прививок в Украине упало на 20%. Это может привести к эпидемии.