Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 13 июля.

Документ обнародован на сайте Рады.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады… созвать внеочередное пленарное заседание на 14:00 13 июля 2020 года", – сказано в документе.

Также в распоряжении перечислены 14 вопросов, которые стоят в повестке дня внеочередного заседания. Среди них значатся рассмотрение проекта постановления № 3809 о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года и проекты законов о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", связанные с финансированием очередных местных выборов (№3712 и 3712-1).

Нардепы также рассмотрят следующие законопроекты:

о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№ 3199);

о внесении изменений в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (№ 3012);

о внесении изменений в некоторые законы относительно социальной защиты населения в период карантина и о содействии занятости и расширении возможностей трудоустройства населения для преодоления негативных последствий карантина (№ 3486 и № 3486-1).

Ранее о созыве заседания на 13 июля сообщал народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Качура.

Как писала "Страна", глава Института нацпамяти Антон Дробович призвал Раду к переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей.