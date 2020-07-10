Мусульманские богослужения начнутся в мечети Айя-София с 24 июля. Двери заведения будут открыты для всех граждан страны и туристов.

Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в прямом эфире местного телеканала.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молений 24 июля. Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - заявил он.

Эрдоган призвал с уважением отнестись к возобновлению Святой Софии статуса мечети, а всех несогласных обвинят в нарушении турецкого суверенитета.

Против данного решения выступали США, Россия, большинство стран западного мира, а также христианские церкви. В июле 2016 года в Айя-Софье впервые за 85 лет был озвучен призыв к молитве (азан). 29 мая текущего года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула в стенах Ая Софья была озвучена сура "Аль-Фатх" из священного Корана.

Накануне Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа. Ранее Государственный совет Турции отменил решение от 1934 года, которое приписало мечети статус музея.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Напомним, Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии). Таким образом зданию вернули статус мечети.

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